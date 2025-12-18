amadeus non torna in rai mediaset alla finestra

Amadeus, protagonista di cinque Festival di Sanremo consecutivi con ascolti record, sembra allontanarsi dalla Rai. L’azienda di viale Mazzini rassicura: il conduttore non tornerà in Rai, almeno per ora. I recenti rumors, tuttavia, alimentano speculazioni sul suo futuro, con alcune voci che lo vedrebbero in uscita da Warner Bros e potenzialmente aperto a nuove opportunità.

Amadeus non torna in Rai. O almeno, questo è quanto assicura l'azienda di viale Mazzini dopo i nuovi rumors secondo cui il conduttore di cinque Festival di Sanremo consecutivi (dal 2020 al 2024), tutti contrassegnati da un boom di ascolti televisivi, sarebbe in procinto di lasciare Warner Bros.Discovery e in particolare la Nove per fare ritorno all'emittente pubblica. La smentita della Rai. "In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell'azienda", è la categorica smentita della Rai in un comunicato.

