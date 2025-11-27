Colpo di scena clamoroso Amadeus torna in Rai | cosa riportano i rumors

Sembrava un ipotesi lontana e irrealizzabile, eppure potrebbe accadere: sembrerebbe che Amadeus sia pronto a tornare in Rai. E’ tra i presentatori più apprezzati, più chiacchierati e sul quale piovono informazioni che non sempre corrispondono al vero. Si cerca di capire il futuro di Amadeus che dopo il successo di Sanremo, ha spiazzato tutti con l’addio alla rete per la quale lavorava da anni, la Rai. Amadeus, futuro di nuovo in Rai? (Instagram AmadeusSonoIo) – cityrumors.it Il suo percorso poi è stato, inutile negarlo, un po’ turbolento. Gli ascolti non sono sembrati dalla sua parte e dopo una piccola parentesi in Mediaset (dove anche qui si vociferava un passaggio di rete), ora resta presenza fissa sul Nove. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

