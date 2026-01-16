Altro che Dna del club Ferguson insegna che la grandezza dinastica arriva con la mutazione violenta Guardian
L'esonero di Xabi Alonso ha riaperto un dibattito sul ruolo degli allenatori nei grandi club, evidenziando come la stabilità e la mutazione siano elementi fondamentali per il successo. Ferguson, con la sua esperienza, ha insegnato che la crescita di una squadra spesso richiede cambiamenti radicali, contrapponendosi all’idea di un “dna del club” immutabile. Questo discorso invita a riflettere sulle dinamiche di leadership e trasformazione nel calcio professionistico.
L’esonero di Xabi Alonso ha innescato un bel dibattito filosofico sul rapporto tra grandi allenatori e grandi club. Ne scrive anche Jonathan Liew sul Guardian, con il suo proverbiale sarcasmo. E cerca anche lui di cogliere una tendenza firmale, nelle ultime scelte a Madrid come al Chelsea e al Manchester United. “Per un club in grado di scegliere tra i migliori talenti manageriali al mondo, il Madrid spesso sceglie di lanciare una rete curiosamente ristretta. L’ annuncio di Álvaro Arbeloa come sostituto di Alonso significa che le ultime otto nomine di allenatori, e 34 delle 57 dalla Seconda Guerra Mondiale, hanno avuto in passato qualche legame con il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Pericolo nell’ossessione del DNA del Man Utd: un membership che guarda indietro e non avanti.
