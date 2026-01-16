Altro che Dna del club Ferguson insegna che la grandezza dinastica arriva con la mutazione violenta Guardian

L'esonero di Xabi Alonso ha riaperto un dibattito sul ruolo degli allenatori nei grandi club, evidenziando come la stabilità e la mutazione siano elementi fondamentali per il successo. Ferguson, con la sua esperienza, ha insegnato che la crescita di una squadra spesso richiede cambiamenti radicali, contrapponendosi all’idea di un “dna del club” immutabile. Questo discorso invita a riflettere sulle dinamiche di leadership e trasformazione nel calcio professionistico.

