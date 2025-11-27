Delitto di Garlasco | da dove arriva il DNA Y che ha individuato i geni compatibili con la famiglia Sempio
Nelle analisi forensi, lo studio dell'aplotipo Y viene utilizzato di risalire alla linea maschile di un campione, senza però identificare un individuo specifico. I risultati della perizia condotta dalla genetista Denise Albani hanno infatti trovato compatibilità tra le tracce biologiche sotto le unghie di Chiara Poggi e i geni dei maschi della famiglia Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
