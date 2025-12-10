Quasi 200 bambini concepiti con lo sperma di un donatore che ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di tumore Alcuni sono già morti | la scoperta choc

Un'inchiesta europea rivela che quasi 200 bambini concepiti tramite fecondazione assistita con sperma di un donatore portatore di una mutazione genetica rischiosa potrebbero ereditare un aumento significativo del rischio di tumore. La scoperta, condotta da 14 emittenti pubbliche tra cui la Bbc, solleva importanti questioni etiche e di sicurezza.

Un’inchiesta congiunta di 14 emittenti pubbliche europee, tra cui la Bbc, ha portato ad una scoperta sconvolgente: quasi 200 bambini, concepiti tramite fecondazione assistita, potrebbero aver ereditato una mutazione genetica che aumenta fino al 90% la probabilità di sviluppare un tumore nel corso della vita. Il gene coinvolto è il TP53, associato alla sindrome di Li-Fraumeni, una delle condizioni oncogenetiche più gravi conosciute. La vicenda coinvolge un donatore anonimo della Banca europea del sem e, attiva in Danimarca, e ha aperto interrogativi profondi sulla sicurezza dei programmi di donazione, sui limiti normativi e sulla necessità di un controllo internazionale più stringente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quasi 200 bambini concepiti con lo sperma di un donatore che ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di tumore. Alcuni sono già morti”: la scoperta choc

Donatore di sperma ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro nati 200 bambini | Alcuni sono già morti - Zazoom Social News

Il caso dei 200 bambini nati da un donatore di sperma a rischio cancro - Zazoom Social News

Danimarca, quasi 200 bimbi nati da un donatore di sperma rischiano di ammalarsi di tumore - Utilizzava lo pseudonimo Kjeld, le donazioni sono avvenute prima che la banca del seme scoprisse una grave anomalia genetica ... Come scrive rainews.it

Danimarca, donatore sperma portatore mutazione TP53: 200 bimbi a rischio cancro - La Banca Europea del Seme danese, una delle più grandi al mondo, sarebbe stata avvisata nell'aprile del 2020 che un bambino concepito tramite donazione (e a cui era stato diagnosticato un cancro) era ... Scrive tg24.sky.it

Bambini è quasi arrivato il momento di festeggiare la serata più attesa dell'anno: l'arrivo di S.Lucia ! Vi aspettiamo VENERDÌ 12 DICEMBRE alle ore16,45 davanti all'associazione Centro Aperto pe un giro in calesse con S.Lucia Al rientro laboratorio,merenda e - facebook.com Vai su Facebook