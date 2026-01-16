Alluvione la ripartenza Strade danneggiate completate le indagini Presto l’ok ai cantieri
Le indagini sulle strade danneggiate dall’alluvione nel territorio di Medicina sono state completate. Ora il cronoprogramma dei lavori, in attesa di approvazione da parte di Consap, definisce i tempi per la ripresa delle attività di riparazione. Si tratta di un passo importante verso la riqualificazione delle infrastrutture e la ripartenza della comunità locale.
Completate le indagini sulle strade alluvionate del territorio di Medicina: il cronoprogramma dei lavori è in fase di approvazione da parte di Consap. A parlarne è l'amministrazione con una nota: "Nel corso del 2025 sono stati effettuati i sopralluoghi e le indagini tecniche sulle strade del territorio medicinese interessate dagli eventi alluvionali 2023, finanziate dal Fondo per la ricostruzione post-alluvione per circa 1 milione e 700 mila euro". "Le indagini geologiche – spiega il Comune – hanno consentito di valutare la composizione del terreno, lo stato delle sottofondazioni e di individuare, per ciascun tratto, la tipologia di intervento più adeguata in relazione alle specifiche criticità riscontrate.
