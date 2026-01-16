Le indagini sulle strade danneggiate dall’alluvione nel territorio di Medicina sono state completate. Ora il cronoprogramma dei lavori, in attesa di approvazione da parte di Consap, definisce i tempi per la ripresa delle attività di riparazione. Si tratta di un passo importante verso la riqualificazione delle infrastrutture e la ripartenza della comunità locale.

Completate le indagini sulle strade alluvionate del territorio di Medicina: il cronoprogramma dei lavori è in fase di approvazione da parte di Consap. A parlarne è l’amministrazione con una nota: "Nel corso del 2025 sono stati effettuati i sopralluoghi e le indagini tecniche sulle strade del territorio medicinese interessate dagli eventi alluvionali 2023, finanziate dal Fondo per la ricostruzione post-alluvione per circa 1 milione e 700 mila euro". "Le indagini geologiche – spiega il Comune – hanno consentito di valutare la composizione del terreno, lo stato delle sottofondazioni e di individuare, per ciascun tratto, la tipologia di intervento più adeguata in relazione alle specifiche criticità riscontrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alluvione, la ripartenza. Strade danneggiate, completate le indagini. Presto l’ok ai cantieri - Il sindaco Montanari: "Opere mirate sugli strati di fondazione". ilrestodelcarlino.it