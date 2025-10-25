Gatteo terminati lavori per più di un milione di euro per il recupero delle strade danneggiate dall' alluvione
Sono terminati i primi interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali danneggiate dall’alluvione del maggio 2023 a Gatteo. I lavori hanno interessato via Fiumicino (nel tratto compreso tra la Rotatoria Cavalieri del Lavoro e il civico 70), via Cupa, via Rigossa Destra e via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
