strade danneggiate dai cantieri per la fibra

A Cattolica monta il malumore per i lavori della fibra ottica che stanno interessando diverse strade della città. Gli scavi, necessari per portare la nuova infrastruttura digitale, per alcuni cattolichini stanno lasciando segni evidenti sull’asfalto e sulle pavimentazioni, anche in viali appena rifatti. Il malcontento arriva dai residenti e dal comitato del centro, che chiedono maggiore attenzione e rispetto per il decoro urbano. "Parliamo di strade come via Pascoli e viale Dante – denuncia Marco Lorenzi, membro del comitato del centro –. Va bene che deve passare la fibra, ma non si spaccano le piastrelle a metà, sistemando poi tutto alla buona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

