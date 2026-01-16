Allegri dopo Como-Milan | Siamo stati resilienti Maignan decisivo

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Como, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, commenta l’andamento della partita evidenziando la resilienza della squadra e l’importanza delle decisioni tattiche. Nel suo intervento a DAZN, Allegri analizza i cambi effettuati e i momenti chiave che hanno determinato l’esito della sfida, sottolineando il ruolo decisivo di Maignan. Un’analisi mirata a riflettere sull’andamento e le scelte della squadra.

Dopo il successo per 1-3 sul campo del Como, Massimiliano Allegri analizza la prestazione del Milan ai microfoni di DAZN, soffermandosi su gestione tattica, cambi e momenti chiave della partita. Sulla comunicazione in campo, Allegri scherza ma chiarisce il concetto: “Parlo italiano. Tra francesi, tedeschi e inglesi parliamo una lingua sola e la capiscono molto”. Entrando nel merito della gara e del confronto con Fabregas, il tecnico rossonero respinge l’idea di una sfida ideologica: “Non è una questione tattica. Siamo partiti con quattro centrocampisti per creare più linee di passaggio. All’inizio funzionava, poi dopo lo svantaggio ci siamo disuniti e abbiamo rischiato sulle loro ripartenze”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

