Allegri deluso dopo Parma-Milan | Siamo stati dei polli Questi sono due punti buttati

L'allenatore del Milan si è arrabbiato tanto dopo la partita con il Parma. Allegri se l'è presa con i suoi giocatori che non sono stati attenti e compatti nei momenti topici dell'incontro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la cosa più impressionante è che Allegri sta facendo giocare la stessa retroguardia che aveva deluso lo scorso anno, cioè quella composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Tutti e tre son - facebook.com Vai su Facebook

Allegri deluso dopo Parma-Milan: “Siamo stati dei polli. Questi sono due punti buttati” - Allegri se l’è presa con i suoi giocatori che non sono stati attenti e compatti nei momenti topici dell’incontro. Segnala fanpage.it

Dopo la Juve, si ferma anche il Milan di Allegri che pensava di aver vinto e invece si fa rimontare dal Parma (2-2) - Ottimo Leao che serve a Pulisic di tacco un pallone d'oro ma Pulisic se lo divora ... Secondo ilnapolista.it

Il Milan si illude, il Parma riacciuffa Allegri: 2-2 e il Napoli può scappare - In vantaggio di due reti, i rossoneri si fanno rimontare dai gialloblù e non vanno oltre il pareggio: allo s ... tuttosport.com scrive