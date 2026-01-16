Allegri dopo Como-Milan | La squadra è stata resiliente e voleva questo Leao molto bravo

Al termine di Como-Milan, nella 16ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha evidenziato la resilienza della squadra e l’impegno dimostrato. Ha inoltre elogiato Leao per la sua prestazione, sottolineando l’importanza della volontà collettiva nel risultato ottenuto. Le dichiarazioni sono state rilasciate a ‘DAZN’ al termine della partita disputata allo stadio Sinigaglia di Como.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Non è una questione di tattica, siamo partiti con il 4-4-2 e all’inizio avevamo buone linee di passaggio, ma dopo lo svantaggio ci siamo disuniti e abbiamo rischiato su alcuni inserimenti. Il Como è una squadra forte che gioca molto bene e in velocità diventano un problema. Nel secondo tempo ci siamo messi con i tre davanti, ma dopo il vantaggio ci siamo rimessi come al solito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

