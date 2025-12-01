Shevchenko dichiarazioni a tutto Milan | Ottimi risultati Allegri molto bravo E Leao sta sorprendendo tutti

Il vento dell’est soffia forte sul Milan, specie quando a parlarne è Andriy Shevchenko. L’ex bomber ha analizzato l’ottimo avvio di stagione della squadra rossonera, intervenendo ai microfoni di Sport Mediaset a margine delle Finals del World Legends Padel Tour. Le dichiarazioni dell’ex bomber. La vittoria contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato ha rafforzato la tesi di chi considera il Milan già pronto per vincere lo scudetto, ma Sheva preferisce la via della prudenza. “Il Milan sta facendo ottimi risultati per conquistare il titolo, ma è ancora presto per dirlo” ha esordito l’ucraino. 🔗 Leggi su Milanzone.it

