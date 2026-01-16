Allegri | La squadra è stata resiliente voleva questo risultato Il rigore? In quel momento ho deciso per Nkunku

Allegri commenta la vittoria contro il Como, sottolineando la resilienza della squadra e la scelta di Nkunku dal dischetto. Dopo la partita contro il Milan, ha spiegato le sue decisioni tattiche, evidenziando come i cambiamenti abbiano contribuito a un risultato di livello. La partita è stata anche interpretata come uno scontro di filosofie calcistiche, con Allegri che ha confermato la flessibilità tattica come elemento chiave.

Allegri a Dazn dopo Como-Milan 1-3. Gli chiedono della partita presentata come uno scontro di filosofie, di idee: "poi tatticamente ha cambiato, ricambiato, è ancora più bello averla vinta così con risvolti tattici di livello?". «Non è questione di risvolti tattici di livello, siamo partiti con quattro centrocampisti di possesso, una volta in svantaggio ci siamo disuniti, abbiamo rischiato su due tre ripartenze, loro inserimenti a difesa schierata. Ci sono state parate di Maignan perché loro sono molto bravi. Una volta recuperata la partita, poi nel secondo tempo ho preferito cambiare, loro hanno cominciato a fare errori tecnici, e cambiato di nuovo».

