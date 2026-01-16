Allacci al teleriscaldamento Arcidosso frena sui costi Nasce il Protocollo d’intesa

A Arcidosso nasce un protocollo d’intesa finalizzato a ridurre i costi degli allacci privati alla rete di teleriscaldamento. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza nelle spese sostenute dalle famiglie e contenere le spese complessive. Questa iniziativa mira a favorire un accesso più equo e chiaro alla rete di teleriscaldamento, favorendo una gestione più trasparente e sostenibile delle utenze domestiche.

ARCIDOSSO Un protocollo d’intesa per contenere i costi degli allacci privati alla rete di teleriscaldamento e garantire trasparenza nelle spese a carico delle famiglie. È l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Arcidosso, che ha avviato un percorso condiviso con associazioni di categoria e ordini professionali in vista dell’avvio dei lavori di collegamento delle utenze private alla rete, previsto nei prossimi mesi. Il protocollo, approvato dalla Giunta comunale, ha ottenuto il patrocinio di Cna e Confartigianato e il sostegno del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allacci al teleriscaldamento. Arcidosso frena sui costi. Nasce il Protocollo d’intesa Leggi anche: Usura, nasce ad Avellino il nuovo fronte di prevenzione: siglato il Protocollo d’Intesa Leggi anche: Avellino, firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune e SOS Impresa: nasce una rete più forte contro racket e usura La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Allacci al teleriscaldamento. Arcidosso frena sui costi. Nasce il Protocollo d’intesa. Teleriscaldamento: il Comune sigla un accordo per limitare i costi dei cittadini per gli allacci - Il Comune di Arcidosso, in provincia di Grosseto, firma un protocollo d'intesa sull'allaccio del teleriscaldamento ... grossetonotizie.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.