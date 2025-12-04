Usura nasce ad Avellino il nuovo fronte di prevenzione | siglato il Protocollo d’Intesa

Tempo di lettura: 2 minuti Un segnale concreto contro usura ed estorsione arriva questa mattina dalla Prefettura di Avellino, dove è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d’Intesa per la legalità economico-finanziaria. A firmarlo sono stati il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Avv. Girolamo Pettrone, e il Presidente di Finetica ETS, Dott. Nello Tuorto. L’accordo punta a rafforzare il sistema di prevenzione e sostegno a favore di microimprese, famiglie e attività economiche che rappresentano la struttura portante del territorio irpino, spesso esposte — nei momenti di maggiore difficoltà — al rischio di indebiti condizionamenti e alle pressioni della criminalità economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

