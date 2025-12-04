Usura nasce ad Avellino il nuovo fronte di prevenzione | siglato il Protocollo d’Intesa
Tempo di lettura: 2 minuti Un segnale concreto contro usura ed estorsione arriva questa mattina dalla Prefettura di Avellino, dove è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d’Intesa per la legalità economico-finanziaria. A firmarlo sono stati il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Avv. Girolamo Pettrone, e il Presidente di Finetica ETS, Dott. Nello Tuorto. L’accordo punta a rafforzare il sistema di prevenzione e sostegno a favore di microimprese, famiglie e attività economiche che rappresentano la struttura portante del territorio irpino, spesso esposte — nei momenti di maggiore difficoltà — al rischio di indebiti condizionamenti e alle pressioni della criminalità economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ti fa male il ginocchio anche dopo una semplice passeggiata con le amiche o portando fuori il cane? Non sempre si tratta di “usura”. A volte il problema nasce da una meccanica articolare alterata o da debolezza muscolare. Due esercizi utili per iniziare - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, usura gestita dal nuovo clan Partenio: resta in carcere l'esattore - Giro di usura gestito dai componenti del Nuovo Clan Partenio: resta in carcere l'incaricato della riscossione dei debiti, Massimo Evangelista. Si legge su ilmattino.it
Avellino, maxi giro di usura: confermate le misure cautelari per quattro irpini - Maxi giro di usura smantellato dall’Antimafia di Salerno, rigettati i riesami per quattro irpini coinvolti nel sistemanel quale erano finiti due imprenditori di Solofra. Come scrive corriereirpinia.it
Avellino, nuovo Clan Partenio: le redini a “o Milord” - «C'è stato l'ordine che non appena arrivano i soldi mi devono dare 10mila euro lo ha lasciato detto. Segnala ilmattino.it
Avellino insaziabile: i tifosi chiedono il nuovo stadio Partenio subito - Un altro paio di impegni agonistici, poi si lavorerà per programmare il futuro dell’Avellino. Segnala corrieredellosport.it
Usura e camorra, sedici arresti - Gli arresti sono stati effettuati tra le province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza su richiesta della ... Scrive rainews.it
Usura ed estorsione, arresti della Dia di Salerno in 4 province - Agendo con la tipica metodologia mafiosa hanno prima prestato denaro a tassi usurai e poi estorto ingenti somme di denaro a due imprenditori dell'Avellinese in gravi difficoltà economiche: contestano ... Riporta ansa.it