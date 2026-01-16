Alla scoperta delle danze dell’Ottocento e scozzesi
Il 24 gennaio, la Società di danza di Pescara organizza il Winter open day presso la scuola Danza on stage di Montesilvano. Alle ore 18, si terrà un evento dedicato alla scoperta delle danze dell’Ottocento e scozzesi, offrendo un’occasione per conoscere queste tradizioni attraverso dimostrazioni e approfondimenti. Un’opportunità per appassionati e curiosi di avvicinarsi a queste espressioni culturali, in un contesto di confronto e interesse.
Sabato 24 gennaio si terrà il Winter open day, inaugurato dalla Società di danza di Pescara. Alle ore 18, nella scuola Danza on stage di Montesilvano (via Ruffili, 2), si terrà un particolare appuntamento dedicato alla scoperta delle danze dell’Ottocento e delle danze scozzesi, espressioni di un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
