Alla scoperta delle danze dell’Ottocento e scozzesi

Il 24 gennaio, la Società di danza di Pescara organizza il Winter open day presso la scuola Danza on stage di Montesilvano. Alle ore 18, si terrà un evento dedicato alla scoperta delle danze dell’Ottocento e scozzesi, offrendo un’occasione per conoscere queste tradizioni attraverso dimostrazioni e approfondimenti. Un’opportunità per appassionati e curiosi di avvicinarsi a queste espressioni culturali, in un contesto di confronto e interesse.

