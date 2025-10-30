Gran Ballo delle Regine | la magia delle danze di corte alla Reggia di Caserta

Domenica 9 novembre alle ore 11.30, la Reggia di Caserta ospiterà il Gran Ballo delle Regine, un evento che riporterà i visitatori nell’atmosfera elegante e raffinata delle danze di società europee.L’iniziativa anticipa la mostra internazionale “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Siete pronti a vivere la magia dei gran balli del passato? Martedì 2 dicembre alle ore 21:00 vi aspetta il ’ Venite a scoprire la magia di un ballo ottocentesco: valzer, quadriglie, contraddanze e mazurche in abiti d’epoca raffinati. - facebook.com Vai su Facebook

Carnevale tra magia e tradizioni. Il gran ballo a Palazzo Vecchio. Sfilata in maschera per il centro - Questa sera i fasti rinascimentali, domani la parata itinerante che è un tripudio di colori, suoni e ritmi. Segnala lanazione.it

Gran Ballo Storico, a Palazzo Brancaccio torna la magia di nastri e crinoline - Nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio trionfa la tredicesima edizione del Gran Ballo Storico. ilmessaggero.it scrive

Gran ballo viennese di Roma – XVII edizione, 8 novembre 2025 - L'8 novembre si terrà l'elegante appuntamento con la XVII edizione de il Gran Ballo viennese di Roma. novella2000.it scrive