Alba Parietti abbraccia la madre di Achille morto a Crans-Montana | Un senso di solidarietà che tutti sentiamo

Alba Parietti ha condiviso un momento di solidarietà abbracciando la madre di Achille, scomparso a Crans-Montana. La scena si è svolta in un ristorante romano, dove l'attrice ha incontrato alcuni commensali, suscitando un senso di vicinanza e partecipazione tra le persone presenti. Un gesto che ha evidenziato l'importanza di condividere il dolore e il supporto in momenti di perdita.

"In un ristorante romano, ho incrociato lo sguardo di alcune persone sedute al tavolo accanto al mio. Persone all’apparenza normali, ma ho riconosciuto subito quel volto, quello di, Erica, la mamma di Achille della tragedia di Crans-Montana. Accanto a lei le altre madri e i padri, Matilde, la sorella eroica di Riccardo Minghetti. Doveva essere una serata leggera, ma non riuscivo a smettere di immedesimarmi in loro, perché in ogni genitore la paura di perdere un figlio non se ne va mai davvero.". Alba Parietti, sui suoi canali social, ha voluto condividere con i suoi 555.000 follower, l'incontro casuale che l'è accaduto a cena quando si è trovata nello stesso ristorante con i famigliari della tragedia di Crans Montana che erano stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Parietti in un ristorante abbraccia Erica, la mamma di Achille morto a Crans Montana: "Fiera di aver potuto esprimere la solidarietà che tutti sentiamo" Leggi anche: Alba Parietti incontra la madre di Achille, vittima di Crans-Montana: il gesto inaspettato che l’ha emozionata La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alba Parietti abbraccia la madre di Achille, morto a Crans-Montana: "Un senso di solidarietà che tutti sentiamo" - "Grazie per quella dignità che non vuole rumore ma chiede verità e con lei giustizia", scrive la torinese sui social ... torinotoday.it

Alba Parietti incontra la madre di Achille, vittima di Crans-Montana: il gesto inaspettato che l’ha emozionata - Alba Parietti racconta l’incontro con Erica, la madre di Achille, vittima del rogo di Crans- msn.com

