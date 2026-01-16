Parietti in un ristorante abbraccia Erica la mamma di Achille morto a Crans Montana | Fiera di aver potuto esprimere la solidarietà che tutti sentiamo

In un ristorante romano, ho incrociato lo sguardo di alcune persone sedute al tavolo accanto al mio. Parietti ha abbracciato Erica, mamma di Achille morto a Crans Montana, esprimendo la propria solidarietà. Un gesto semplice, ma significativo, che testimonia il senso di vicinanza e rispetto condiviso in momenti di dolore. La solidarietà tra persone si manifesta anche attraverso gesti discreti, capaci di trasmettere un sostegno sincero.

Da quel momento non ho più ascoltato nulla al mio tavolo. Mi ha colpito la loro dignità, una compostezza che non esibisce il dolore ma lo contiene. E quella domanda silenziosa: come si va avanti dopo qualcosa del genere ” Alba Parietti ha raccontato sui so - facebook.com facebook

La Biblioteca dei Sentimenti. La grande amicizia tra Alba Parietti e Cristiano De André. Ti sei perso la puntata Guardala in streaming su @RaiPlay Link: raiplay.it/video/2026/01/…. #BibliotecaDeiSentimenti #Rai3 #RaiPlay #lettura #Faber #FabrizioD x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.