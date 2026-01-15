Alba Parietti incontra la madre di Achille vittima di Crans-Montana | il gesto inaspettato che l’ha emozionata

Alba Parietti ha recentemente condiviso sui social un incontro emozionante con Erica, madre di Achille Barosi, vittima del tragico incendio di Crans-Montana. Un gesto inaspettato ha toccato profondamente l’attrice, portandola a riflettere sulla perdita e sulla forza dei legami umani in momenti difficili. Questa testimonianza evidenzia l’importanza di momenti di condivisione e di solidarietà in situazioni di dolore.

Alba Parietti ha condiviso sui social il suo racconto di un incontro che l'ha profondamente emozionata: quello con Erica, madre di Achille Barosi, uno dei ragazzi tragicamente morti nel rogo del locale Le Constellation a Crans-Montana. In un post su Instagram, la showgirl ha raccontato di aver riconosciuto Erica mentre cenava in un ristorante romano. Accanto a lei c'erano anche altre madri e padri delle vittime. Ciò che doveva essere una serata leggera si è trasformata in un momento di intensa riflessione per Alba, colpita dalla dignità dei genitori che, pur nel dolore immenso, mantengono compostezza e forza.

