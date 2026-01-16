Al Teatro del Cestello di scena ’Orecchie’ Risate e riflessione
Da domani a domenica, il Teatro del Cestello di Firenze ospita la piece ’Orecchie’. Lo spettacolo, in programma nei giorni feriali alle 20, offre un’occasione per riflettere e sorridere, con una rappresentazione che invita a una lettura attenta delle dinamiche quotidiane. Un appuntamento teatrale da non perdere per chi desidera un momento di introspezione e di cultura nel cuore della città.
Da domani a domenica il Teatro del Cestello di Firenze ospita ’ Orecchie ’, in scena nei giorni feriali alle 20.45 e domenica alle 16.45. Il testo, firmato da Alessandro Aronadio e Valerio Cirillo con riduzione a cura di Raffaele Totaro (nella foto), mette al centro una giornata apparentemente normale che si trasforma in una corsa senza tregua, scandita da incontri improbabili e situazioni sempre più surreali. Tutto inizia con un dettaglio fastidioso e inquietante, un fischio insistente alle orecchie che compare al risveglio e che diventa il filo conduttore di una sequenza di eventi fuori controllo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
