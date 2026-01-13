Al Teatro di Cestello la riduzione teatrale di Orecchie film scritto e diretto da Alessandro Aronadio

Al Teatro di Cestello a Firenze, venerdì 16 debutta la riduzione teatrale di

Debutta venerdì 16 sul palco fiorentino del Cestello la riduzione teatrale di "Orecchie", film del 2016 scritto e diretto da Alessandro Aronadio co-sceneggiato con Valerio Cilio. A farne un copione live è Raffaele Totaro, anche protagonista dello spettacolo, mentre la regia è affidata a Lorenzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Edoardo Leo e Alessandro Aronadio salutano il pubblico bolognese prima del film “Per te”

Leggi anche: Oi vita mia, nelle sale il film scritto e diretto da Pio e Amedeo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Firenze, al teatro di Cestello va in scena ‘The Party’ - Dopo il grande successo ottenuto in giro per l'Italia per Prestazione Occasionale, la compagnia teatrale Futura Teatro torna sulle scene con The Party al Teatro di Cestello ... lanazione.it

Teatro del Cestello. Si parte stasera con Kepler-452 - E’ questo il senso del "Respiro del Pubblico Festival", giunto alla quinta edizione, in programma da oggi al 30 novembre al Teatro del Cestello su ... lanazione.it

Il prossimo weekend vi aspettiamo al Teatro di Cestello!!! - facebook.com facebook