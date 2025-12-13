Ludopatico e sotto effetto di alcol aggredisce la ex compagna | arrestato

Un uomo di 28 anni, sotto effetto di alcol e in stato di alterazione mentale, ha aggredito la sua ex compagna, una 24enne romena, chiedendo aiuto ai carabinieri di Grammichele. L'intervento ha portato all'arresto dell'aggressore, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Grammichele, una 24enne di origini romene vittima di soprusi e violenze da parte del suo ex compagno 28enne, connazionale, il quale, a seguito della denuncia della donna, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

