Caltanissetta | abusa di ex compagna e la riprende con cellulare arrestato

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Un 36enne di Riesi (Caltanissetta) è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Procura. Le indagini, scattate dopo la denuncia presentata dall'ex compagna dell'uomo, hanno fatto luce su "reiterate condotte violente e persecutorie". L'indagato, infatti, non si sarebbe rassegnato alla fine della sua relazione sentimentale e avrebbe in più occasioni contattato la donna con il pretesto di un incontro chiarificatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caltanissetta: abusa di ex compagna e la riprende con cellulare, arrestato

