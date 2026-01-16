Affari tuoi Herbert Ballerina è andato via | tam tam impazzito

"Ma Herbert se ne è andato?". Nella parte finale di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, parte il tam tam impazzito su X con un telespettatore inquietato dall'assenza in video di Herbert Ballerina. Niente paura, il pacchista-disturbatore è sempre lì al suo posto, semplicemente la regia sceglie giustamente di concentrarsi sulla partita di Rosmara, farmacista da Genzano di Lucania, accompagnata dal fidanzato Gabriele. La loro serata è decisamente sfortunata, con i primi tiri che bruciano il pacco nero (con dentro 100mila euro) e i tre premi più golosi, da 300mila a 100mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "Herbert Ballerina è andato via": tam tam impazzito Leggi anche: Famiglia nel bosco, tam-tam impazzito: stanno per lasciare l'Italia? Leggi anche: Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino in una puntata disastrosa; Affari tuoi, De Martino allarmato da Gennarino: Stasera è diverso. Incredibile beffa finale del Dottore; Emma Marrone declina l’invito di Stefano De Martino per lo Speciale Lotteria di “Affari tuoi”; De Martino: «Ora so quanto vale un “ti voglio bene” di un padre. Al debutto ad Affari Tuoi mi dicevano che ero troppo serio». Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino in una puntata disastrosa - Ad “Affari Tuoi” Stefano De Martino ed Herbert Ballerina si scambiano, ma non basta a invertire il destino di una partita storta ... dilei.it

Affari tuoi, De Martino in panchina: "Stasera non sto bene". Cambio conduttore e puntata da incubo - Nella puntata del 15 gennaio Rosmara e il compagno Gabriele giocano una partita sfortunatissima dall'inizio e tornano a casa senza premio. libero.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a Capodanno - Stefano De Martino riprende “Affari Tuoi” dopo la pausa di Capodanno. dilei.it

Bella, simpatica e sfortunata la pacchista di Affari Tuoi, Rosmara Dente, farmacista da Genzano di Lucania (PZ), accompagnata dal fidanzato Gabriele, che purtroppo è tornata a casa con le mani vuote dopo non aver nemmeno azzeccato la regione fortunata # - facebook.com facebook

Ascolti Tv 14 gennaio, chi ha vinto tra A testa alta e Zamora, i numeri della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.