Adozioni internazionali arriva la guida per famiglie e diplomatici per evitare la burocrazia

Ecco la guida aggiornata per famiglie e diplomatici interessati alle adozioni internazionali in Italia. Con dati in crescita nel primo semestre del 2025, che ha visto 242 adozioni concluse rispetto alle 234 dello stesso periodo del 2024, questa risorsa offre indicazioni chiare e utili per affrontare la burocrazia e semplificare il processo. Un punto di riferimento affidabile per chi desidera intraprendere questa importante scelta con maggiore consapevolezza.

Uno strumento facile da consultare per chi si trova ad affrontare e a seguire un'adozione internazionale, così da evitare la burocrazia che troppo spesso frena questo percorso. Uno strumento per tutti coloro che sono coinvolti: dai cittadini agli operatori di ambasciate e consolati. È essenzialmente questo la "Guida alle adozioni internazionali", realizzata dal ministero degli Affari esteri in collaborazione con la Commissione Adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presentata giovedì 15 gennaio alla Farnesina, alla presenza del responsabile del ministero Antonio Tajani, della ministra della Famiglia, della natalità e delle pari opportunità Eugenia Maria Roccella e del vice presidente della CAI, Vincenzo Starita.

