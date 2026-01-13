Adozioni internazionali la Regione rinnova la convenzione con il Servizio pubblico nazionale SRAI

La Regione Calabria ha rinnovato per altri due anni la convenzione con il Servizio regionale per le adozioni internazionali (SRAI), ente pubblico istituito dalla Regione Piemonte. L’accordo, gestito tramite il dipartimento welfare, permette a coppie e singoli residenti in Calabria di intraprendere percorsi di adozione internazionale, garantendo un servizio pubblico dedicato e coordinato a livello nazionale.

Attraverso il dipartimento welfare, la Regione Calabria rinnova per altri due anni la convenzione con il Servizio regionale per le adozioni internazionali (SRAI), ente pubblico unico nazionale istituito dalla Regione Piemonte, consentendo a coppie e persone singole residenti sul territorio.

