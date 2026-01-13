Adozioni internazionali | Calabria rinnova il sostegno

La Regione Calabria ha deciso di rinnovare per altri due anni l’accordo con il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali, confermando il suo impegno nel supporto alle famiglie che intraprendono percorsi di adozione internazionale. Questa scelta sottolinea l’importanza di garantire un sostegno stabile e qualificato a tutte le persone coinvolte, promuovendo un processo trasparente e responsabile in linea con le normative vigenti.

Adozioni Internazionali: la Regione Calabria rinnova il suo impegno al fianco delle famiglie. La Regione Calabria conferma e rafforza il proprio sostegno alle adozioni internazionali, rinnovando per altri due anni la convenzione con il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), l’unico ente pubblico nazionale autorizzato a operare in questo ambito. L’accordo, siglato attraverso il Dipartimento Welfare, garantisce continuità a un percorso di accompagnamento fondamentale per coppie e persone singole che desiderano intraprendere un progetto adottivo. Un supporto pubblico che tutela e accompagna. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Adozioni internazionali: Calabria rinnova il sostegno Leggi anche: Adozioni internazionali, la Regione rinnova la convenzione con il Servizio pubblico nazionale SRAI Leggi anche: Adozioni internazionali: Maria Palleschi nuova referente regionale per l’Abruzzo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Adozioni internazionali, la Regione rinnova la convenzione con il Servizio pubblico nazionale SRAI; Adozioni internazionali, la Calabria rinnova l’accordo con il servizio pubblico nazionale SRAI; Adozioni internazionali, la Regione Calabria rinnova la convenzione con lo Srai; Adozioni internazionali, la Calabria rinnova lo Srai: sostegno concreto a coppie e single. Adozioni internazionali, la Regione Calabria rinnova la convenzione con lo Srai - Accordo biennale con il Servizio regionale per le adozioni internazionali: supporto a coppie e single calabresi lungo tutto il percorso adottivo. msn.com

Adozioni internazionali, la Calabria rinnova l’accordo con il servizio pubblico nazionale SRAI - La Regione Calabria rinnova per altri due anni la convenzione con il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), garantendo continuità e ... wesud.it

Adozioni internazionali, Regione Calabria rinnova per due anni convenzione con il Servizio pubblico nazionale SRAI - Attraverso il Dipartimento Welfare, la Regione Calabria rinnova per altri due anni la convenzione con il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), ente pubblico unico nazio ... msn.com

Prorogata per due anni la convenzione con il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali: accompagnamento pubblico, tutele rafforzate e nuovi incontri informativi per coppie e single - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.