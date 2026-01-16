La Juventus sta finalizzando un importante trasferimento in entrata, con un giocatore che arriverà a costo zero. L’operazione rappresenta un’occasione strategica per rafforzare la rosa, senza sostenere spese di acquisto. Si attende l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare a breve, portando un nuovo elemento in rosa e contribuendo alla stagione dei bianconeri.

La Juventus è pronta a chiudere un importantissimo colpo di mercato in entrata: ecco chi potrebbe sbarcare a Torino. Era stato scelto dal Barcellona come possibile sostituto di Iñigo Martínez, passato in estate all’Al-Nassr, ma il suo trasferimento in Spagna non si è mai concretizzato e adesso la Juventus è pronta ad anticipare proprio la compagine blaugrana. Il protagonista è Marcos Senesi, difensore argentino classe ’97 in scadenza di contratto con il Bournemouth e possibile occasione a zero. Senesi in azione (Ansa) – calciomercato.it Il nome di Senesi è finito recentemente anche sul taccuino dell’Inter, ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza sul futuro del 28enne originario di Concordia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it - Adios Barcellona: la Juve lo porta in Italia a zero

