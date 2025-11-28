Mercato Juve occhio a quelle parole sull’obiettivo di Comolli | Nutro un affetto speciale per il Barcellona lo vedrei bene lì! Cosa succede

Mercato Juve, attenzione a quelle parole sull’obiettivo di Comolli. Menzionato un possibile trasferimento al Barcellona, cosa sta succedendo. Intervistato da Cadena SER, André Cury, agente di Ederson, è uscito allo scoperto sul futuro del centrocampista dell’Atalanta, obiettivo del mercato Juve. PAROLE – « Un giocatore che credo potrebbe adattarsi molto bene al sistema di gioco del Barcellona,??contribuendo con grande fisicità e resistenza, è Ederson, che gioca nell’Atalanta. È un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L’Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

