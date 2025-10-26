Terremoto nuove verifiche | arriva il capo della Protezione Civile

Tempo di lettura: 3 minuti Il capo della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, ha fatto visita questa mattina al Comune di Montefredane p er un sopralluogo nel centro storico, accompagnato dai tecnici comunali e dal sindaco Ciro Aquino, dopo la scossa di terremoto 4.0 che ha colpito l’Irpinia nella serata di ieri. Durante il sopralluogo sono stati esaminati i principali edifici pubblici e privati del centrostorico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e programmare eventuali interventi di prevenzione e messa in sicurezza. “ Ringrazio Giulivo per la sua presenza e per la disponibilità dimostrata – afferma il sindaco Ciro Aquino -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

