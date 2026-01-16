Adani premia il carattere dell’Inter | Va bene se fatica e vince Succede solo tre o quattro volte l’anno…

Adani evidenzia l’importanza del carattere dell’Inter, sottolineando che è positivo se la squadra fatica e ottiene comunque la vittoria. L’ex difensore apprezza il modo in cui la squadra ha affrontato la sfida contro il Lecce e riconosce la buona gestione del tecnico rumeno. Un’analisi che mette in luce la resilienza e la determinazione dei nerazzurri, caratteristiche fondamentali per il successo nel campionato.

Inter News 24 Adani, l’analisi dell’ex difensore a Viva El Futbol esalta la vittoria contro il Lecce e la gestione del tecnico rumeno. L’Inter di Cristian Chivu continua a viaggiare a ritmi altissimi. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha analizzato il successo sofferto ma fondamentale contro il Lecce, sottolineando come i nerazzurri abbiano ottenuto ben 15 vittorie su 20 partite. Si tratta di una marcia impressionante, vicina solo a quella dell’anno dello scudetto di Inzaghi. Adani, presente allo stadio, ha evidenziato come la pressione offensiva fosse tale da rendere il gol inevitabile: « Vedendo tante situazioni nell’area del Lecce nel primo tempo, mi è venuto da dire che nel secondo una sarebbe andata dentro ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani premia il carattere dell’Inter: «Va bene se fatica e vince. Succede solo tre o quattro volte l’anno…» Leggi anche: Il tecnico: "La Scaligera ha fatto canestro, noi tanta fatica. Bene solo in difesa». Coach Caja e i numeri dell’Aquila: "Se non segni non vai lontano» Leggi anche: Inter, maledizione Bologna (e Supercoppa): il primo trofeo dell’anno se ne va Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ADANI SBOTTA IN DIRETTA E ALZA LA VOCE CONTRO IL VAR! "Mi dovete spiegare perché deve essere più fallo da rigore di Buongiorno che fallo del giocatore d Verona che col gomito condiziona Buongiorno. Perché uno deve prevalere sull'altro È un du - facebook.com facebook

