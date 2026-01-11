Il tecnico | La Scaligera ha fatto canestro noi tanta fatica Bene solo in difesa Coach Caja e i numeri dell’Aquila | Se non segni non vai lontano

Il tecnico Attilio Caja analizza la sconfitta della Fortitudo a Verona, evidenziando come la squadra abbia incontrato difficoltà in attacco, riuscendo a mantenere una buona fase difensiva. Secondo il coach, senza segnare punti, diventa complicato competere e evitare svantaggi significativi. Questa analisi sottolinea l'importanza di trovare continuità in fase offensiva per migliorare i risultati e mantenere un equilibrio nel rendimento della squadra.

"Quando non segni mai rischi di andare sotto di molto". E’ un Attilio Caja lucido e con le idee chiarissime quello che analizza la sconfitta della Fortitudo a Verona con la Scaligera. In un gioco che si chiama pallacanestro, quando segni appena 2 triple su 23 tentativi diventa difficile vincere anche se vinci la battaglia ai rimbalzi e va con una certa continuità ai tiri liberi. "Complimenti a Verona, ha fatto una partita di qualità, confermandosi ottima squadra e con un ottimo allenatore – sottolinea Caja –. Anche oggi le percentuali da tre sono molto indicative, ho poco da aggiungere". Merito di Verona, demerito della Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

