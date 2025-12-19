Inter maledizione Bologna e Supercoppa | il primo trofeo dell’anno se ne va

Milano, 19 dicembre 2025 – A Riyad l’Inter manca la terza finale consecutiva di Supercoppa: 1-1 nei 90’, poi il dischetto diventa condanna. Novanta minuti di sostanziale superiorità non bastano e l’errore decisivo è anche di scelta: fuori Zielinski dalla lista dei rigoristi. E gli errori sono tre nella lotteria decisiva. In gioco c’erano un percorso di redenzione e la consacrazione del punto più alto di una lunga storia, ma il primo pareggio stagionale ha i contorni della sconfitta. Nessuna sottovalutazione, testa sul presente: l’avvio lo certifica, con l’Inter che cerca la profondità più del possesso orizzontale e trova dopo 72 secondi il vantaggio con Marcus Thuram, secondo marcatore più rapido della Supercoppa dalla segnatura del 2000 di Robbie Keane contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

