Aci Catena via al pagamento degli arretrati ai dipendenti comunali

Il Comune di Aci Catena ha avviato il pagamento degli arretrati relativi alle Risorse Decentrate 2024 (Fes) ai propri dipendenti. Questa operazione garantisce il saldo delle competenze dovute, in conformità alle disposizioni amministrative e alle normative vigenti. L’intervento mira a regolarizzare la posizione salariale del personale comunale, assicurando trasparenza e puntualità nelle retribuzioni.

Il comune di Aci Catena sta provvedendo al pagamento ai propri dipendenti degli emolumenti relativi alla Risorse Decentrate anno 2024 (Fes). "Si tratta - si legge in una nota dell'amministrazione - di un grande lavoro in sinergia tra i sindacati dei lavoratori, l'ufficio di Segreteria Generale.

