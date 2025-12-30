Artena svolta per i dipendenti comunali | accordo sul salario accessorio e sblocco degli arretrati 2020-2021

Il Comune di Artena e la FP Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli hanno raggiunto un accordo definitivo sul Fondo del Salario Accessorio 2025, includendo lo sblocco degli arretrati relativi agli anni 2020-2021. Questa intesa rappresenta un passo importante per i dipendenti comunali, garantendo maggiore trasparenza e regolarità nelle retribuzioni accessorie. La firma sottolinea l’impegno delle parti nel migliorare le condizioni lavorative e il rapporto tra amministrazione e lavoratori.

La FP Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli e il Comune di Artena hanno siglato l'accordo definitivo sul Fondo del Salario Accessorio per il 2025. Un'intesa che segna un cambio di passo nei rapporti sindacali e garantisce stabilità economica ai lavoratori dell'Ente. Il risultato è frutto di una.

