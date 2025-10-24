Aumenti stipendi dipendenti comunali | 232 euro in più al mese e arretrati per 2.195 euro
Gli aumenti degli stipendi dei dipendenti comunali potrebbero essere consistenti e arrivare a 232 euro al mese già dal 2026, più cospicui arretrati fino a 2.195 euro, se si dovessero firmare nel giro di qualche mese i rinnovi dei contratti 2022-2024 e 2025-2027. Peraltro, nel disegno di legge di Bilancio il governo ha inserito un fondo di 100 milioni di euro da ripartire per i dipendenti comunali al fine di ridurre il gap con le retribuzioni dei dipendenti degli altri comparti della Pubblica amministrazione. Ecco, quindi, come si compone il totale degli importi spettanti ai lavoratori del comparto delle Funzioni locali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Stipendi comunali, tutti gli aumenti (con arretrati) con il rinnovo dei contratti - facebook.com Vai su Facebook
A caratterizzare il pacchetto stipendi della Manovra 2026 dovrebbe essere la detassazione degli aumenti di stipendio previsti dai rinnovi dei CCNL: verso una flat tax al 10 per cento per i dipendenti - Imposte / Pubblico, Imposte sui redditi, Legge di… https://inf - X Vai su X
Stipendi comunali, aumenti extra: fino a 170 euro in più al mese. E indennità detassate ai prof - Cancellato, corretto, limato, alla fine il pacchetto in manovra dedicato ai dipendenti pubblici ha preso una forma definitiva. ilmessaggero.it scrive
Manovra, 150 milioni per alzare gli stipendi ai dipendenti comunali - 2024 passa anche dalla prossima legge di Bilancio e, più nello specifico, dal fondo perequativo di 150 ... Scrive ilmattino.it
Stipendi, aumenti e meno tasse per 3,3 milioni di dipendenti - Sono circa 3,3 milioni i dipendenti del settore privato che potranno beneficiare della detassazione degli aumenti contrattuali previsti in manovra. Segnala ilgazzettino.it