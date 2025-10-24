Aumenti stipendi dipendenti comunali | 232 euro in più al mese e arretrati per 2.195 euro

Gli aumenti degli stipendi dei dipendenti comunali potrebbero essere consistenti e arrivare a 232 euro al mese già dal 2026, più cospicui arretrati fino a 2.195 euro, se si dovessero firmare nel giro di qualche mese i rinnovi dei contratti 2022-2024 e 2025-2027. Peraltro, nel disegno di legge di Bilancio il governo ha inserito un fondo di 100 milioni di euro da ripartire per i dipendenti comunali al fine di ridurre il gap con le retribuzioni dei dipendenti degli altri comparti della Pubblica amministrazione. Ecco, quindi, come si compone il totale degli importi spettanti ai lavoratori del comparto delle Funzioni locali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

