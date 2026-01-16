Accordo Usa-Taiwan su dazi e semiconduttori Ira della Cina | Taipei è parte inalienabile del nostro territorio

Gli Stati Uniti e Taiwan hanno firmato un accordo su dazi e semiconduttori, prevedendo investimenti significativi e il rilancio della produzione locale di chip. La Cina ha immediatamente ribadito la sua opposizione, sottolineando che Taipei rimane parte inalienabile del suo territorio. La notizia segna un passo importante nelle relazioni economiche e geopolitiche nella regione, suscitando reazioni di varia natura tra le potenze coinvolte.

Un accordo siglato tra Stati Uniti e Taiwan che implica massicci investimenti dell’isola da parte di Washington e che favorirà un “massiccio rientro in patria del settore dei semiconduttori”, come ha dichiarato il Dipartimento del Commercio Usa, ma contro il quale la Cina ha espresso tutta la sua “ferma opposizione e contrarietà”. Nell’intesa firmata dalle controparti, le aziende taiwanesi di microchip e tecnologie investiranno almeno 250 miliardi di dollari in capacità produttiva negli Stati Uniti e Taiwan garantirà altri 250 miliardi di credito alle società coinvolte. In cambio, gli Stati Uniti limiteranno i dazi “reciproci” su Taiwan al 15%, in calo rispetto al 20% precedente, e si impegneranno ad adottare lo schema “zero dazi reciproci” in alcuni settori, quali i farmaci generici, la componentistica per gli aeromobili e alcune risorse naturali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accordo Usa-Taiwan su dazi e semiconduttori. Ira della Cina: “Taipei è parte inalienabile del nostro territorio” Leggi anche: Accordo commerciale Usa-Taiwan: dazi giù al 15% e le aziende dei semiconduttori investiranno 250 miliardi in Usa Leggi anche: Pechino risponde a Trump: “Taiwan è parte inalienabile della Cina” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Stati Uniti, raggiunto l’accordo commerciale con Taiwan su dazi e semiconduttori; Accordo commerciale Usa-Taiwan: dazi giù al 15% e le aziende dei semiconduttori investiranno 250 miliardi in…; Usa, accordo con Taiwan sui semiconduttori: dazi al 15% in cambio di investimenti. L’ira della Cina; Usa–Taiwan: accordo su dazi al 15% e investimenti tech da 250 miliardi negli Stati Uniti. Taiwan-Usa, accordo per produzione chip e riduzione dazi. Rabbia della Cina - Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato la firma di un accordo commerciale con il governo di Taiwan, che ridurrà i dazi imposti dall'Amministrazione Trump sui prodotti taiwanesi dal 20% ... adnkronos.com

Accordo Commerciale Storico tra Stati Uniti e Taiwan: Dazi Ridotti e Opportunità di Investimento - Un accordo commerciale senza precedenti tra Stati Uniti e Taiwan prevede investimenti sostanziali e una significativa riduzione delle tariffe doganali. notizie.it

Usa siglano accordo con Taiwan sui semiconduttori: dazi al 15% in cambio di investimenti - Le aziende taiwanesi produttrici di chip e tecnologia pronte a effettuare investimenti per 250 miliardi di dollari negli Stati Uniti ... msn.com

#Usa, accordo con #Taiwan sui semiconduttori: dazi al 15% in cambio di investimenti. L’ira della #Cina Le aziende taiwanesi produttrici di chip e tecnologia pronte a effettuare investimenti per 250 miliardi di dollari negli Stati Uniti x.com

Borse asiatiche miste, corrono i titoli dei chip dopo l'accordo tra #Taiwan e gli Stati Uniti: le aziende taiwanesi di chip, come il colosso #TSMC, si sono impegnate a investire almeno 250 miliardi di dollari nella capacità produttiva statunitense in cambio di dazi "r - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.