Pechino risponde a Trump | Taiwan è parte inalienabile della Cina

Pechino ha risposto alle dichiarazioni di Trump affermando che Taiwan è parte inalienabile della Cina. La Cina sottolinea che la questione di Taiwan riguarda esclusivamente questioni interne e che qualsiasi interferenza esterna non sarà tollerata. La posizione ufficiale ribadisce l’aspettativa di risoluzione autonoma della questione, senza coinvolgimento di altri paesi.

Pechino replica alle parole di Trump: “Nessuna interferenza esterna sulla questione di Taiwan”. Taiwan è “ parte inalienabile del territorio cinese” e la sua questione rappresenta “ un affare puramente interno della Cina, la cui risoluzione spetta esclusivamente al popolo cinese, senza tollerare alcuna interferenza esterna”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, commentando le recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le parole di Pechino arrivano dopo un’intervista rilasciata dal tycoon al New York Times, nella quale Trump ha affrontato l’ipotesi di un cambiamento dello status quo nello Stretto di Taiwan da parte della Cina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

