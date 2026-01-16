Accoltellato a scuola | morto lo studente di 18 anni fermato il compagno di classe che lo ha colpito
Un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello durante l’orario di lezione presso l’istituto professionale Chiodo-Einaudi. Un compagno di classe di 19 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine in relazione all’incidente. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità scolastica e sollevato interrogativi sulla sicurezza negli ambienti educativi.
È morto il ragazzo di 18 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola di 19 anni durante l’orario di lezione all’istituto professionale Chiodo-Einaudi di La Spezia. La lite, forse per motivi sentimentali, è iniziata nella mattinata di venerdì 16 gennaio, nei bagni e si è conclusa in aula davanti ai compagni e al docente presente. La polizia ha subito fermato il 19enne, che è ora in questura per essere interrogato. L’arma è stata sequestrata e al giovane potrebbe essere contestato il reato di omicidio premeditato. La dinamica dell’aggressione resta sotto ricostruzione dalla squadra mobile della Spezia. 🔗 Leggi su Leggo.it
