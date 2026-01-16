A La Spezia, un ragazzo di 18 anni è stato gravemente ferito durante una lite in classe all’istituto «Chiodo-Einaudi». Un compagno di 19 anni, che ha portato l’arma da casa, lo ha accoltellato al torace e alla milza. Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

L'accoltellamento - forse per motivi sentimentali - è avvenuto durante l'orario di lezione all'istituto professionale «Chiodo-Einaudi» di La Spezia. A colpire il ragazzo è stato un altro studente, con un lungo coltello portato da casa. La vittima operata per tre ore: «È in pericolo di vita» Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al movente dell'aggressione, e hanno recuperato l'arma utilizzata: un lungo coltello da cucina che l'aggressore si era portato da casa. Al 19enne potrebbe per questo essere contestato il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Spezia, studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno: è gravissimo. Fermato 19enne, ha portato l'arma da casa

