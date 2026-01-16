Accoltellamento nella scuola italiana | uno studente colpito Tragedia
Nella mattina di oggi, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto uno studente, rimasto ferito da un accoltellamento. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità, che stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli studenti.
La mattina di oggi all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia è stata segnata da un grave episodio di violenza. Intorno alle 11, un ragazzo di 18 anni è stato raggiunto da una coltellata al fianco mentre le lezioni erano ancora in corso, trasformando i corridoi della scuola in un luogo di emergenza e forte tensione. L’accaduto ha immediatamente generato allarme tra studenti, personale scolastico e famiglie. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe stato ferito da un altro studente, per cause e circostanze che al momento sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
