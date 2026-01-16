Accoltellamento a scuola gravissimo uno studente di 18 anni | è accaduto a La Spezia

Un grave episodio si è verificato a La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato ferito con un coltello all’interno di una scuola. Attualmente si trova in condizioni molto serie e riceve cure mediche. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità indagano sulle cause e sui responsabili dell’accaduto.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

