Un episodio di violenza si è verificato presso l’istituto professionale «Domenico Chiodo» a La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato accoltellato al fianco. Secondo le prime informazioni, l’aggressore sarebbe un compagno di scuola. La situazione è apparsa grave, e le autorità stanno intervenendo per chiarire i dettagli dell’accaduto e assicurare la sicurezza degli studenti.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale «Domenico Chiodo» de La Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una grossa perdita di sangue. Secondo una prima ricostruzione il fatto sarebbe avvenuto durante l'orario di lezione. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Accoltellamento in una scuola di La Spezia: gravissimo uno studente di 18 anni

