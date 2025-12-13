Non Chiamiamole Solo Rampe Le Barriere Architettoniche sono Muri Contro la Dignità

Le barriere architettoniche rappresentano ostacoli invisibili che limitano l'autonomia e la partecipazione delle persone con disabilità. Spesso considerate semplici ostacoli fisici, in realtà sono muri che minano la dignità umana. Questo articolo esplora l'importanza di superare tali barriere, andando oltre i semplici gradini per promuovere un ambiente più inclusivo e rispettoso.

Quando pensiamo a una barriera architettonica, ci viene in mente un gradino troppo alto o una porta troppo stretta. Ma c’è molto di più. L’Avvocato Mariella Fiorentino ci ha aperto gli occhi “ Questi ostacoli fisici sono, prima di tutto, barriere culturali e mentali”. Sono muri che erigiamo contro la piena partecipazione e la dignità delle persone con disabilità. L’abbiamo intervistata per capire cosa dice l’Europa su un tema che riguarda tutti noi. L’avvocato Fiorentino è stata molto chiara: La possibilità di muoversi liberamente negli spazi pubblici, a lavoro, e persino nel proprio condominio non è un favore, ma un diritto fondamentale. Parlami.eu

La proposta di estendere fino al 2026 le detrazione al 75% per rimuovere le barriere architettoniche - La proroga della detrazione fiscale per la rimozione delle barriere architettoniche è in cantiere fino al 2026. italiaoggi.it