In vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, la Rai ha emesso una circolare, datata 14 gennaio e firmata da Giampaolo Rossi, che sospende temporaneamente la partecipazione del personale, giornalisti e non, a trasmissioni di emittenti concorrenti. La decisione ha suscitato diverse reazioni e rappresenta un’azione senza precedenti nel contesto delle consultazioni referendarie, con implicazioni sulla libertà di partecipazione e sul ruolo del personale all’interno dell’azienda.

La circolare Rai è datata 14 gennaio e firmata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi. L’oggetto lascia pochi dubbi: “Consultazioni referendarie 22-23 marzo 2026”, data fissata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. Una comunicazione in poche righe, a memoria senza precedenti: “Con riferimento alle consultazioni referendarie in oggetto, nonché alla relativa normativa in materia di c.d. ‘Par Condicio’ ed alle procedure aziendali di autorizzazione, si comunica la temporanea sospensione della possibilità di partecipazione del personale Rai (giornalistico e non) a trasmissioni televisive o radiofoniche di Emittenti concorrenti per tutto il periodo di vigenza della normativa sopra richiamata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In vista del referendum del 22 e 23 marzo “si sospende la possibilità di partecipazione del personale Rai (giornalisti e non) a trasmissioni di Emittenti concorrenti”: la circolare senza precedenti e le reazioni

Leggi anche: Referendum sulla giustizia Nordio, Messina si mobilita: comitati del sì e del no pronti al voto del 22-23 marzo

Leggi anche: Referendum giustizia: si vota il 22 e 23 marzo. I fronti del “sì” e del “no”. Cdm approva anche ddl sui caregiver

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO; Voto degli italiani all’estero: sicurezza e diritti da garantire; Referendum sulla giustizia: Camera Penale e comitato per il no scaldano i motori; Referendum Giustizia, moral suasion di Marina Berlusconi per il 'Sì': in agenda incontri con Tajani e Occhiuto.

Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo: il quesito, il quorum, cosa succede se vince il "sì" o il "no" - La recente riforma costituzionale e le carriere separate di giudici e pubblici ministeri: in cosa consiste la consultazione popolare e su quali temi gli italiani sono chiamati a esprimere il loro voto ... today.it

Referendum sulla giustizia: confermate le date ufficiali del 22 e 23 marzo 2026 - Rimani aggiornato sulle ultime notizie e approfondimenti riguardanti questo importante evento democratico. notizie.it