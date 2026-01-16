A Tarquinia 530mila euro dal governo per le scuole | tre interventi finanziati

Il Comune di Tarquinia ha ottenuto 530mila euro di finanziamenti ministeriali destinati a interventi di miglioramento degli edifici scolastici. Le risorse permetteranno la realizzazione di tre importanti opere, finalizzate a garantire maggiore sicurezza, funzionalità e tutela degli spazi frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico. Nel dettaglio, 200mila euro saranno destinati all'impermeabilizzazione del tetto della sede centrale dell'istituto comprensivo "Ettore Sacconi", prospiciente via Guglielmo Marconi. Ulteriori 200mila euro finanzieranno il rifacimento del muro di contenimento situato sotto la circonvallazione "Vincenzo Cardarelli", in prossimità del plesso "Dasti"; infine, 130mila euro saranno impiegati per l'installazione di una scala antincendio al padiglione "Bonelli" della scuola primaria.

