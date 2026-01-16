Tarquinia dal Ministero 530mila euro per la manutenzione scolastica

Il Comune di Tarquinia ha ricevuto 530.000 euro di finanziamenti dal Ministero per interventi di manutenzione e miglioramento degli edifici scolastici. Questa risorsa contribuirà a garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale, migliorando la qualità delle strutture educative presenti nel territorio. L’intervento rientra in un piano di investimenti volto a sostenere il settore scolastico locale.

Tarquinia, 16 gennaio 2026 – Il Comune di Tarquinia ha ottenuto 530mila euro di finanziamenti ministeriali destinati a interventi di miglioramento degli edifici scolastici. Le risorse permetteranno la realizzazione di tre importanti opere, finalizzate a garantire maggiore sicurezza, funzionalità e tutela degli spazi frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico. La ripartizione dei fondi. Nel dettaglio, 200mila euro saranno destinati all'impermeabilizzazione del tetto della sede centrale dell'istituto comprensivo " Ettore Sacconi ", prospiciente via Guglielmo Marconi; ulteriori 200mila euro finanzieranno il rifacimento del muro di contenimento situato sotto la circonvallazione " Vincenzo Cardarelli ", in prossimità del plesso "Dasti"; infine, 130mila euro saranno impiegati per l'installazione di una scala antincendio al padiglione " Bonelli " della scuola primaria.

