A Salerno si dimette sindaco Napoli | possibile ritorno di De Luca

A Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni, consegnando ufficialmente la lettera alla segretaria generale. La decisione è stata comunicata poco prima delle 13.30. La sua uscita dal ruolo apre possibili scenari politici, tra cui un eventuale ritorno di De Luca. Restano da seguire gli sviluppi e le implicazioni di questa scelta sulla gestione amministrativa della città.

"Si sono verificate delle modifiche sostanziali del quadro politico che impongono alcune riflessioni – ha spiegato ai cronisti -. Ora si correva il rischio di svolgere questa fase di consiliatura delegandola ad un'azione ordinaria che non possiamo permetterci. C'è bisogno invece di una spinta propulsiva e di nuove iniziative che abbiano davanti un tempo ragionevole per la loro organizzazione. Quindi, piuttosto che fare quest'anno stancamente – ha aggiunto -, ho immaginato che fosse utile per la città e per i miei concittadini, avere un'amministrazione con una durata di cinque anni che potesse svolgere un'azione di progettazione e di proposte e di realizzazioni assolutamente adeguate alle nostre esigenze".

