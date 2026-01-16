Salerno si dimette sindaco Napoli | possibile ritorno di De Luca

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha annunciato le sue dimissioni, consegnando ufficialmente la lettera in Segreteria generale. La scelta apre la possibilità di un ritorno di De Luca alla guida della Regione Campania. La decisione di Napoli viene comunicata nel contesto politico locale, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri.

Napoli, 16 gen. (askanews) – Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è dimesso. Il primo cittadino, nel primo pomeriggio, ha protocollato in Segreteria generale una lettera nella quale formalizza la sua decisione. Una ipotesi che era già nell’aria da alcuni giorni. Come prevede il Tuel, le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. Si provvederà poi allo scioglimento dell’assemblea e il prefetto nominerà un commissario. Il secondo mandato consecutivo di Napoli sarebbe scaduto a ottobre prossimo, con elezioni che si sarebbero dovute tenere nella primavera del 2027, ma la sua decisione di dimettersi apre le porte a un possibile ritorno alle urne già nella prossima primavera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

