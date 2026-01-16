Salerno si dimette sindaco Napoli | possibile ritorno di De Luca
Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha annunciato le sue dimissioni, consegnando ufficialmente la lettera in Segreteria generale. La scelta apre la possibilità di un ritorno di De Luca alla guida della Regione Campania. La decisione di Napoli viene comunicata nel contesto politico locale, lasciando spazio a possibili sviluppi futuri.
Napoli, 16 gen. (askanews) – Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è dimesso. Il primo cittadino, nel primo pomeriggio, ha protocollato in Segreteria generale una lettera nella quale formalizza la sua decisione. Una ipotesi che era già nell’aria da alcuni giorni. Come prevede il Tuel, le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. Si provvederà poi allo scioglimento dell’assemblea e il prefetto nominerà un commissario. Il secondo mandato consecutivo di Napoli sarebbe scaduto a ottobre prossimo, con elezioni che si sarebbero dovute tenere nella primavera del 2027, ma la sua decisione di dimettersi apre le porte a un possibile ritorno alle urne già nella prossima primavera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Salerno, il sindaco Napoli si dimette e apparecchia la tavola per il ritorno di Vincenzo De Luca
Leggi anche: Salerno: Il Sindaco Napoli pronto alle dimissioni, possibile ritorno sulla scena politica cittadina di De Luca
COMUNE DI SALERNO, IL SINDACO NAPOLI SI DIMETTE IL 19 GENNAIO: ALLA PROVINCIA GUZZO VICEPRESIDENTE; Vincenzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno ma prima convoca il Consiglio Provinciale; Salerno, le dimissioni del sindaco Napoli; Provincia di Salerno, Guzzo nominato vicepresidente: convocato il nuovo Consiglio, verso le dimissioni di Napoli.
Salerno, il sindaco Napoli si dimette e apparecchia la tavola per il ritorno di Vincenzo De Luca - A Salerno la tavola è apparecchiata per il ritorno di Vincenzo De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli ha già buttato gli spaghetti. ilfattoquotidiano.it
Si dimette il sindaco di Salerno e torna Vincenzo De Luca: si ricandida per la quinta volta - Intanto il suo braccio destro, Mastursi, è diventato capo di una potente azienda pubblica ... fanpage.it
Salerno, si dimette sindaco Napoli: possibile ritorno di De Luca - Il primo cittadino, nel primo pomeriggio, ha protocollato ... notizie.tiscali.it
Enzo Napoli, sindaco di Salerno, si dimette. E spiana la strada alla ricandidatura di Vincenzo De Luca. Intanto il suo braccio destro, Mastursi, è diventato capo di una potente azienda pubblica salernitana. - facebook.com facebook
COMUNE DI SALERNO, IL SINDACO NAPOLI SI DIMETTE IL 19 GENNAIO: ALLA PROVINCIA GUZZO VICEPRESIDENTE GUARDA IL VIDEO x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.